Чехия высылает 18 российских дипломатов

Власти Чехии решили выслать 18 российских дипломатов. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на российскую дипмиссию в Праге.

«Да, чешская сторона нас уведомила. Посла вызывают сегодня в МИД Чехии», — сказали в посольстве.

Как заявляют европейские СМИ, высылаемые дипломаты на самом деле были сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием. Власти приняли решение, когда выяснили, что российские спецслужбы были причастны ко взрыву на складе боеприпасов в Чехии в 2014 году, когда погибли два человека.

Ранее Министерство иностранных дел Украины сообщило, что старший дипломат посольства РФ в Киеве должен покинуть страну в течение трех дней.

Подчеркивается, что эта мера является ответным шагом на задержание украинского консула в Санкт-Петербурге.

Кроме того, в МИДе выразили решительный протест на задержание украинского дипломата. В ведомстве назвали арест «неправомерным». Также украинское министерство «полностью исключило» обвинения, которые были предъявлены работнику.