Лавров прокомментировал предложение Байдена о саммите России и США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал предложение президента США Джо Байдена провести саммит РФ и США в ближайшее время.

«Много разговоров про предложение Джо Байдена организовать двусторонний саммит. Мы к этому отнеслись позитивно, сейчас изучаем различные аспекты этой инициативы», — цитирует ТАСС главу МИД.

Ранее Байден в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным предложил ему провести личную встречу в третьей стране. Как пояснил госсекретарь США Тони Блинкен, американский лидер предполагал провести встречу в ближайшие недели.

В ответ на это в Кремле отметили, что не намерены спешить в проработке саммита, и подчеркнули, что данная инициатива Вашингтона должна коррелировать с реальными делами.

15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о введении санкций в отношении России. Санкции введены против 16 организаций и 16 физлиц, якобы связанных с приписываемым РФ вмешательством в американские выборы. США также высылают 10 российских дипломатов. Кроме того, Минфин США запретил компаниям скупать российский госдолг у ЦБ РФ, Минфина и ФНБ.