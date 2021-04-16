Лукашенко сообщил, что встретится с Путиным в Москве

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что намерен встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным в Москве. Предварительной датой встречи называется 22 апреля, сообщает «БелТА».

Планами белорусский лидер поделился на встрече с премьер-министром Российской Федерации Михаилом Мишустиным.

«Мы вчера с Путиным договорились о нашем графике работы по многим вопросам. Где-то в конце апреля, скорее всего 22, мы встретимся в Москве с президентом», — уточнил Лукашенко.

Как добавил президент Белоруссии, с Владимиром Путиным планируется обсудить ряд проблем, стоящих на повестке дня. Окончательного подтверждения переговоров Александра Лукашенко и президента РФ сейчас нет.

Ранее Путин и Лукашенко обсудили во время телефонного разговора Карабах. По информации пресс-службы Кремля, президенты условились о продолжении контактов на различных уровнях.