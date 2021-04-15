Байден выступит с речью по России
Марина Львова
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Президент США Джо Байден выступит 15 апреля с речью, посвященной России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-пул Белого дома.
Обращение президента США состоится во второй половине дня.
Речь Байдена запланирована на 16.30 по вашингтонскому времени (23.30 мск).
15 апреля американский президент Джо Байден подписал указ о введении новых санкций в отношении России. Санкции введены против 16 организаций и 16 физлиц, якобы связанных с приписываемым РФ вмешательством в американские выборы.
США также высылают 10 российских дипломатов.
Кроме того, Минфин США запретил компаниям скупать российский госдолг у ЦБ РФ, Минфина и ФНБ.
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