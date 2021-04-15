Захарова обвинила США в попытке разрушить отношения с РФ новыми санкциями
Марина Львова
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Вашингтон, вводя новые санкции против РФ, пытается разрушить двусторонние отношения. Об этом сообщает ТАСС.
«Они просто пытаются разрушить двусторонние отношения», — сказала Захарова, отвечая на вопрос о намерении США спровоцировать Россию, вводя санкции после состоявшегося контакта президентов двух стран.
15 апреля американский президент Джо Байден подписал указ о введении санкций в отношении России. Санкции введены против 16 организаций и 16 физлиц, якобы связанных с приписываемым РФ вмешательством в американские выборы.
США также высылают 10 российских дипломатов.
13 апреля Джо Байден в телефонном разговоре предложил Владимиру Путину в ближайшие месяцы провести личную встречу.
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