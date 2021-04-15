Путин и Лукашенко обсудили во время телефонного разговора Карабах

Президенты Российской Федерации и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко переговорили по телефону, в ходе беседы они обсудили важные вопросы двусторонней повестки дня. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Отмечается, что лидеры двух стран выразили обоюдный настрой на дальнейшее всестороннее укрепление российско-белорусских союзнических отношений.

Кроме того, главы государств в ходе разговора затронули вопрос урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе в связи с недавним визитом Лукашенко в Азербайджан.

По данным пресс-службы Кремля, так президенты условились о продолжении контактов на различных уровнях.

Последний телефонный разговор между Путиным и Лукашенко состоялся 2 апреля, тогда политики обсудили вероятное возобновление транспортного сообщения между странами, в том числе железнодорожного. Также президенты обменялись поздравлениями по случаю общего праздника — Дня единения народов России и Белоруссии.