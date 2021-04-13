В Крыму призвали Запад объяснить свое военное присутствие у российских границ

Депутат Государственной думы от крымского региона Михаил Шеремет считает передвижение вооруженных сил внутренним делом страны. Парламентарий порекомендовал Западу объяснить свое военное присутствие у границ РФ, сообщает РИА Новости.

До этого главы МИД стран G7 и верховный представитель Евросоюза объявили, что российские военные якобы ведут себя активно у границ с Украиной и в Крыму. В результате они призвали Москву к деэскалации.

Шеремет подчеркнул, что Российская Федерация предпринимает все требующиеся меры для защиты своего населения и границ. Речь идет и об организации различных маневров. По словам депутата ГД, Россия все это делает на фоне агрессивных высказываний со стороны стран НАТО.

«Россия на своей территории вольна перемещать свои войска как посчитает целесообразным, ни перед кем отчитываться мы не собираемся и спрашивать дозволения тоже. Это не должно волновать западные страны», — заявил Шеремет.

В Европе складывается тревожная ситуация, страны альянса стараются максимально нарастить скопление своих войск в приграничных с РФ государствах, обращает внимание депутат Госдумы.

Ранее в Госдуме рассказали о последствиях отправки кораблей США в Черное море.