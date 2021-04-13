Иран поблагодарил Россию за готовность осудить инцидент в Натанзе

Глава МИД Ирана Джавад Зариф заявил, что Тегеран благодарен России за готовность осудить инцидент в Натанзе, связанный с аварией в электросети ядерного объекта. Об этом он сказал в ходе встречи с российским коллегой Сергеей Лавровым во вторник, 13 апреля, передает ТАСС.

«Близкое двустороннее региональное и международное сотрудничество, а также взаимодействие в борьбе с терроризмом и на пути укрепления ядерной сделки было очень важным и будет продолжаться», — сказал иранский министр.

Он напомнил, что сотрудничество России и Ирана за последние восемь лет очень сильно продвинулось вперед, в том числе и благодаря позиции глав двух государств Али Хаменеи и Владимира Путина.

Лавров, в свою очередь, добавил, что Москва ценит возможность сохранения регулярных очных контактов с иранской стороной, несмотря на пандемию коронавируса.

«Сегодня продолжим разговор по всем проблемам, которые мы обсуждали в ходе вашего визита в Москву в январе», — сказал российский дипломат.

11 апреля стало известно, что на ядерном объекте в иранском городе Натанз произошла авария в распределительной электросети. В результате инцидента никто не пострадал, загрязнение окружающей среды не зафиксировано.

Вице-президент Ирана, глава Организации по атомной энергии страны Али Акбар Салехи назвал произошедшее следствием террористического акта и подчеркнул, что Тегеран оставляет за собой право на ответ.

В США заявили, что Израиль причастен к аварии в иранском Натанзе. В дальнейшем МИД Ирана официально обвинил Израиль в аварии на объекте в Натанзе