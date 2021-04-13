Зеленский сообщил Байдену, что по Коломойскому подписано пять подозрений

Появились новые подробности телефонного разговора президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского, который прошел 2 апреля. Об этом сообщает издание ZN.UA, ссылаясь на свои источники.

По их словам, глава Белого дома заявил о вмешательстве в выборы в США украинских олигархов. А украинский лидер сообщил собеседнику о пяти подозрениях, которые были подготовлены по делу олигарха Игоря Коломойского.

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