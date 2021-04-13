В Госдепе подтвердили, что США не планируют отзывать своего посла из РФ

Правительство США не намерено отзывать из России своего посла Джона Салливана. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Госдепартамент Соединенных Штатов.

Так в американском внешнеполитическом ведомстве прокомментировали сообщение CNN о том, что президент CША Джо Байден не собирается в обозримом будущем менять главу дипмиссии в Москве.

По словам представителя Госдепа, у властей США «нет планов отзывать посла Салливана в ответ на решение РФ о приглашении на консультации в Москву российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова».

«Работа, которую он и другие преданные своему делу дипломаты США в России выполняют каждый день, жизненно важна для продвижения американских интересов и наших двусторонних отношений», — отметил собеседник агентства.

Салливан занял должность посла Соединенных Штатов в России в феврале 2020 года. Он был назначен на этот пост предыдущим президентом США Дональдом Трампом.

Ранее Россия вызвала своего посла в США Анатолия Антонова в Москву для проведения консультаций.

В свою очередь в Белом доме заявили, что США не будут отзывать своего посла из России.