Умер многократно сыгравший Сталина актер Игорь Гузун

В возрасте 65 лет скончался актер Игорь Гузун, многократно сыгравший Сталина
соцсети

Актер Игорь Гузун, который периодически играл в разных кинопроектах роль лидера СССР Иосифа Сталина, ушел из жизни в возрасте 65 лет. Об этом сообщает портал «Кинотеатр.ру».

Артиста не стало в пятницу, 6 февраля.

Как пишет aif.ru, в прошлом Гузун имел проблемы со здоровьем. В 2017 году он попал в реанимацию после того, как потерял сознание по дороге на съемки. Тогда врачи диагностировали у артиста предынсультное состояние и астенический синдром.

«Также сообщалось о том, что из-за бездомного образа жизни у актера отказали ноги. Однако неизвестно, связано ли это с причинами его смерти», – сказано в публикации издания.

Гузун является выпускником художественно-графического отделения Кишиневского государственного педагогического института. Также он окончил актерско-режиссерские курсы Бухарестской Академии киноискусства (Румыния, 1986). Гузун работал учителем рисования в средней общеобразовательной школе Кишинева, в дальнейшем — на студии «Молдова-фильм».

Он исполнил свыше 80 ролей в 83 проектах. Гузун восемь раз играл роль Сталина в таких картинах, как «Дипломатическая ситуация», «Дом образцового содержания», «Приключения мага», а также в документальном фильме «Покер 45. Сталин, Черчилль, Рузвельт».

Ранее актер из сериала «Универ» погиб в зоне СВО.
 
