Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаНападение в общежитии в Уфе
Общество

В Воронеже сосульки упали на женщину с ребенком

В Воронеже проводят проверку из-за падения с крыши сосулек на женщину с ребенком
Shutterstock

В Воронеже следователи проводят проверку после падения на женщину с ребенком наледи с крыши местного торгового центра. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК по региону.

Там заявили со ссылкой на информацию из социальных сетей, что утром 7 февраля на улице 20-летия Октября в Воронеже на женщину с ребенком с крыши ТЦ рухнули сосульки. В результате женщина получила травму руки, а ребенок — травму головы.

Как отметили в региональном СК, по данному факту следователи проводят доследственную проверку, в рамках которой осуществляется весь комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

5 февраля сообщалось, что в Уфе ледяная глыба с крыши обрушилась на голову пожилой женщины. Инцидент произошел у дома №29 по улице Калинина. На проходившую мимо здания пожилую женщину упала с крыши глыба льда. В результате пенсионерка получила порезы, сотрясение мозга и черепно-мозговую травму.

Ранее в Липецке девочка, пострадавшая от упавшей наледи, отсудила 1,2 млн рублей у хозяйки балкона.
 
Теперь вы знаете
Долги по зарплате, вахта для молодежи и «налоговый декрет». Главные новости о рынке труда
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!