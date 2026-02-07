В Воронеже сосульки упали на женщину с ребенком

В Воронеже проводят проверку из-за падения с крыши сосулек на женщину с ребенком

В Воронеже следователи проводят проверку после падения на женщину с ребенком наледи с крыши местного торгового центра. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК по региону.

Там заявили со ссылкой на информацию из социальных сетей, что утром 7 февраля на улице 20-летия Октября в Воронеже на женщину с ребенком с крыши ТЦ рухнули сосульки. В результате женщина получила травму руки, а ребенок — травму головы.

Как отметили в региональном СК, по данному факту следователи проводят доследственную проверку, в рамках которой осуществляется весь комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

5 февраля сообщалось, что в Уфе ледяная глыба с крыши обрушилась на голову пожилой женщины. Инцидент произошел у дома №29 по улице Калинина. На проходившую мимо здания пожилую женщину упала с крыши глыба льда. В результате пенсионерка получила порезы, сотрясение мозга и черепно-мозговую травму.

Ранее в Липецке девочка, пострадавшая от упавшей наледи, отсудила 1,2 млн рублей у хозяйки балкона.