Зеленский сообщил о «жестком разговоре» по эффективности огневых групп ПВО Украины

Зеленский выразил недовольство по поводу работы огневых групп ПВО
Президент Украины Владимир Зеленский остался недоволен работой мобильных огневых групп систем противовоздушной обороны Украины после того, как ВС РФ нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры украинской армии. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Был довольно жесткий разговор о работе мобильных огневых групп, и в ближайшие дни руководители областей, воздушные силы ВСУ и министерство обороны Украины должны обеспечить дополнительное усиление компонента мобильных огневых групп», - заявил он.

7 февраля Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием и гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» по транспортной и энергетической инфраструктуре ВПК Украины, работающих в интересах Вооруженных сил Украины. Все назначенные объекты были поражены, подчеркнули в российском военном ведомстве.

Днем ранее Зеленский назвал неудовлетворительной работу Воздушных сил ВСУ в ряде регионов Украины.

Ранее мощный ночной удар по Киеву сняли на видео.
 
