«Роднина показывала, что можно кататься под тишину»: какую музыку использует Гуменник на ОИ

Серебряный призер ОИ-2018 в командных соревнованиях Александр Энберт напомнил, что перед Играми в Италии с проблемами из-за авторских прав на музыку столкнулся не только Петр Гуменник, а также выразил надежду, что россиянин найдет выход из ситуации. Об этом он сказал в комментарии «Газете.Ru».

«У Петра сложная ситуация, когда надо менять программу прямо перед соревнованиями, за пару дней до вылета в Милан. Каждая тренировка уже распланирована по количеству элементов, прокатов. Сейчас идет очень точная настройка. И надо будет либо менять план, либо дополнять.

Но в фигурном катании сейчас есть сложности с авторскими правами, это не первый случай за последнее время. И многие спортсмены даже перед этим сезоном заказывали у композиторов музыку специально под их программу, чтобы она принадлежала только самим спортсменам. И на Олимпиаде не только у Петра проблемы с музыкой — с такими же сложностями перед Играми столкнулся испанец Томас-Льоренс Гуарино Сабата.

Сложно сказать, стоит ли опасаться, что выступление Петра не состоится. Учитывая, что осталось мало времени, есть такая проблема с «Дюной» и невозможно в такой короткий срок разобраться с правами... не знаю, честно говоря, впервые вижу такую ситуацию. Сложно предсказывать.

Наверняка есть какая-то музыка, которая выложена со свободными авторскими правами и ее можно использовать где угодно. Ее часто используют для социальных сетей, для стримов. Может быть, ее можно будет использовать. И, как минимум, Ирина Роднина показывала, что можно кататься под тишину — это тоже вариант», — считает Энберт.

Ранее Леонова заявила, что выступление Гуменника с короткой программой на ОИ состоится.