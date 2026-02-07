Размер шрифта
В Крыму директор фирмы провернул аферу на 172 млн рублей

В Крыму главу фирмы уличили в афере на 172 миллиона при реконструкции набережной
Алексей Павлишак/РИА «Новости»

Генерального директора строительной фирмы уличили в афере на 172 млн рублей при реконструкции набережной имени Валентины Терешковой и прилегающего к ней сквера имени Караева, расположенных в Евпатории. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

В ведомстве заявили, что сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по региону при поддержке бойцов Росгвардии задержали 41-летнего жителя Красногвардейского района — гендиректора фирмы, занимающейся поставками строительных материалов.

Компания выступала субподрядчиком в рамках контракта между городским органом местного самоуправления и подрядной организацией. Подозреваемый должен был поставить около 140 тыс. тонн специальной гальки для обустройства пляжной зоны. Однако вместо дорогостоящего материала, соответствующего всем стандартам, на берег завезли щебень и гравий. Они, согласно экспертизе, пригодны для строительных работ, но не могут использоваться в качестве пляжеобразующего материала.

Полицейские установили, что фактическая стоимость закупленного материала составила порядка 79 млн рублей, при этом он был реализован под видом гальки по цене более 251 млн рублей. Таким образом, из бюджета было похищено более 172 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» УК РФ. Фигуранта отправили под домашний арест.

До этого бывшего главу отдела закупок администрации Ялты, задержанного по подозрению в мошенничестве с муниципальным земельным участком, отпустили под подписку о невыезде.

Ранее в Крыму высокопоставленную чиновницу оштрафовали за злоупотребление.
 
