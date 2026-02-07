Размер шрифта
Власти Афганистана будут выдавать ВНЖ в обмен на инвестиции

В Афганистане решили давать ВНЖ сроком до 10 лет в обмен на инвестиции
Власти Афганистана объявили о новой инициативе, направленной на привлечение иностранных инвестиций в национальную экономику. Согласно заявлению канцелярии вице-премьера, иностранным гражданам будет предоставлен вид на жительство (ВНЖ) сроком до десяти лет в обмен на инвестиции, пишет РИА Новости.

Этот вопрос был рассмотрен Экономической комиссией под руководством вице-премьера по экономическим вопросам Абдула Гани Барадара.

«В ходе заседания Экономической комиссии, проводившегося во дворце «Мармарин», обсуждалось предложение о предоставлении иностранным инвесторам видов на жительство сроком от одного до десяти лет в обмен на инвестиции в Афганистан... После всестороннего обсуждения предложение было одобрено», — говорится в официальном сообщении.

Комитету по инвестициям поручено разработать четкие критерии для определения категорий иностранных инвесторов и сроков действия их ВНЖ, учитывая размер инвестиций. Ожидается, что комитет представит детальный отчет на следующем заседании комиссии.

По информации Всемирного банка, в период с 2023 по 2024 год экономика Афганистана продемонстрировала положительный рост. Тем не менее, резкое сокращение финансовой помощи из-за рубежа, в первую очередь со стороны Соединенных Штатов, оказывает дополнительное давление на экономическую ситуацию в стране.

Ранее в России оценили усилия Афганистана по улучшению экономики страны.
 
