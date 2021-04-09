США поддерживают контакты с РФ и союзниками в связи с ситуацией у границ Украины

США поддерживают тесные контакты со своими союзниками, РФ и странами региона на фоне обострения ситуации на границе с Украиной, заявила представитель Белого дома Джен Псаки, сообщает РИА Новости.

«Мы поддерживаем контакты на многих уровнях. Президент США провел телефонный разговор со своим украинским коллегой на прошлой неделе. Поэтому, могу вас заверить, что мы продолжаем дипломатическое взаимодействие со странами региона, включая Россию и Украину, а также нашими европейскими союзниками, касательно российской агрессии у границ Украины», — сказала Псаки.

Украинские силовики ранее сообщили, что при обстреле у поселка Шумы в Донецкой области погибли четверо военных. При этом еще двое были ранены.

Киев начал заявлять об обострении ситуации в Донбассе. Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики обвинили Киев в обострении ситуации в регионе. Утверждалось, что осуществлялись провокации со стороны силовиков, а ополченцы открывали ответный огонь.

Полный запрет на ведение огня вступил в силу в Донбассе 27 июля 2020 года.

Ранее в ЛНР заявили об артиллерийском обстреле своих позиций.