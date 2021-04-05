Названа дата переговоров Зеленского с Меркель и Макроном по Донбассу

Переговоры президента Украины Владимира Зеленского, французского лидера Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель по Донбассу состоятся на текущей неделе (5-11 апреля). Об этом сообщает украинское издание ZN.ua со ссылкой на источник в дипломатических кругах.

Переговоры президента России Владимира Путина с Меркель и Макроном прошли 30 марта в формате видеоконференции.

Отмечается, что основной темой переговоров украинского, французского и германского лидеров будет обострение ситуации в Донбассе и координация позиций сторон в связи с этим.

По данным издания, разговор должен был состояться раньше, но этого не произошло из-за проблем с согласованием времени разговора.

26 марта в пресс-центре штаба Операции Объединенных сил (ООС) Украины заявили, четверо военных ВСУ погибли и двое получили ранения при минометном обстреле неподалеку от поселка Шумы в Донецкой области. В ДНР заявили, что эти утверждения Киева не соответствуют действительности.

Полный запрет на ведение огня вступил в силу в Донбассе 27 июля 2020 года. Сторонам конфликта нельзя использовать беспилотники вблизи линии соприкосновения, размещать вооружение в населенных пунктах и вблизи них и совершать наступательные и разведывательно-диверсионные действия.