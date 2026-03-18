Гибридному формату занятости предрекли рост на российском рынке труда

В 2026 году гибридный формат занятости утвердится в качестве доминирующей тенденции на российском рынке труда. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на мнение экспертов.

Согласно статистике, с начала текущего года было опубликовано свыше миллиона вакансий, предполагающих работу в офисе, 101 тысяча предложений касалась удаленного формата, и 75 тысяч – гибридного графика.

«В 2026 году работодатели будут комбинировать форматы в зависимости от задач бизнеса, функций команды и ситуации на рынке труда. В этой ситуации гибрид выглядит как наиболее устойчивая модель работы», — указал основатель и гендиректор Dream Job Борис Курбатов.

Он отмечает, что в 2025 году удаленная работа и гибридный график упоминались в 6,4% отзывов как значимое преимущество работодателя, в то время как офисная среда фигурировала в 10,6% комментариев. Это свидетельствует о сохраняющейся ценности физического рабочего пространства, наряду с растущим спросом на гибкость.

Рынок труда успешно преодолел этап резкой трансформации и перешел к более стабильной модели. Гибкость стала неотъемлемым требованием соискателей, особенно в условиях острой конкуренции за квалифицированные кадры. Для компаний это превратилось в инструмент удержания ценных специалистов.

«Ключевой тренд 2026 года — поиск баланса между гибкостью для сотрудников и эффективностью процессов для бизнеса. Удаленная работа становится всё более востребованной и доступной для различных профессий», — указал в беседе с изданием директор по развитию «Авито Работы» Роман Губанов.

Эксперт также отметил, что в период с декабря 2025 года по февраль 2026 года наибольший рост числа вакансий с возможностью работы из дома зафиксирован в сфере логистики (+65%), при этом средняя предлагаемая заработная плата на таких позициях составила 88 026 рублей в месяц. В тройку лидеров также вошли швеи (+20%, 53 889 руб./мес.) и кураторы (+14%, 42 500 руб./мес.).

Самые высокие средние предлагаемые зарплаты в вакансиях с удаленной работой отмечены у инженеров (101 912 руб./мес., +19% в годовом исчислении) и проектировщиков (92 619 руб./мес., +15%).

