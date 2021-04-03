На Украине заявили о возможном участии США в переговорах «Нормандского формата»

Вице-премьер Украины Алексей Резников заявил, что участие США возможно в рамках «Нормандского формата» и Трёхсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом сообщает «Интерфакс».

«США являются членом ОБСЕ, в том числе, донором ОБСЕ, поскольку, как и другие страны ОБСЕ, уплачивают туда свои взносы. Поэтому, на сегодняшний день, США, как участник Будапештского меморандума, а это и моральное, и юридическое их право, могут начинать работать как в «Нормандском формате», так и на уровне послов и координаторов Трёхсторонней контактной группы», — заявил Резников.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о подготовке разговора лидеров России, Германии и Франции Владимира Путина, Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона. По его словам, одной из тем для обсуждения станет ситуация на Донбассе. При этом в Кремле объяснили отсутствие на мероприятии президента Украины Владимира Зеленского тем, что контакт пройдет не в формате «нормандской четверки».