Путин и Лукашенко обсудили возобновление транспортного сообщения между РФ и Белоруссией

Президенты Российской Федерации и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко поговорили по телефону. В ходе беседы главы государств обсудили вероятное возобновление транспортного сообщения между странами, сообщает БелТА.

Путин и Лукашенко говорили о шагах, нужных для возобновления транспортного сообщения, в частности, железнодорожного.

В пресс-службе белорусского президента отметили, что страна рассчитывает на отмену всех ограничений по передвижению через границу с РФ.

«Это было подчеркнуто», — добавили представители Александра Лукашенко.

Кроме того, президенты поговорили о развитии торгово-экономического сотрудничества.

Телефонный разговор Путина и Лукашенко состоялся в пятницу, 2 апреля. По информации Кремля, стороны говорили о целом ряде актуальных вопросов двусторонней повестки дня.

Еще президенты обменялись поздравлениями по случаю общего праздника — Дня единения народов России и Белоруссии.

Ранее стало известно, что Путин и Лукашенко также обсудили сотрудничество в борьбе с COVID-19.