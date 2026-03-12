Олимпийская чемпионка назвала произвольную программу Гуменника вершиной фигурного катания

Олимпийская чемпионка 2002 года фигуристка Елена Бережная назвала произвольную программу фигуриста Петра Гуменника вершиной фигурного катания, передает РИА Новости.

«Я считаю, что произвольная Петра Гуменника — это вершина фигурного катания», — заявила Бережная.

9 марта Гуменник одержал победу в финале Гран-при России по фигурному катанию среди одиночников. По сумме короткой и произвольной программ спортсмен получил от судей 303,16 балла. В произвольной программе Гуменник исполнил четверной флип, четверной риттбергер, каскад четверной сальхов — тройной тулуп, комбинацию четверной сальхов — двойной аксель — двойной аксель, тройной аксель, а также тройной лутц в каскаде с тройным риттбергером. Таким образом, Гуменник защитил титул чемпиона финала Гран-при, завоеванный им в прошлом сезоне.

Серебряную медаль завоевал Евгений Семененко с результатом 286,97 балла. Третье место занял Николай Угожаев, набравший 286,47 балла.

Ранее Федерацию фигурного катания России обвинили в пропаганде насилия из-за Гуменника.