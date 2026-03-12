Размер шрифта
Из учебного центра ВСУ сбежали десятки мобилизованных

ТАСС: более 40 мобилизованных ВСУ дезертировали из учебного центра в Черновцах
Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Более 40 мобилизованных военнослужащих ВСУ, которых готовили к отправке в Сумскую область, дезертировали из учебного центра в Черновцах. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

По словам источника агентства, речь идет о военнослужащих 71-й отдельной аэромобильной бригады. Они покинули учебный центр, где проходили подготовку перед возможной отправкой в Сумскую область.

Сотрудники военной службы правопорядка Украины, выполняющей функции военной полиции, смогли задержать троих беглецов. При этом, по словам источника, существует высокая вероятность того, что часть дезертиров уже могла оказаться на территории соседней Румынии.

На фоне массового дезертирства и самовольного оставления частей на Украине, которые нередко происходят уже во время подготовки мобилизованных в учебных центрах, сформировался рынок нелегальных услуг по уклонению от военной службы. Согласно материалам уголовных дел, организация побега из воинской части может стоить от $7 тыс.

Всеобщая мобилизация была объявлена на Украине в феврале 2022 года и с тех пор много раз продлевалась. В январе 2026-го министр обороны Украины Михаил Федоров заявлял, что число уклоняющихся от службы в стране достигает 2 млн человек, а количество военнослужащих, самовольно покинувших свои части, составляет около 200 тыс.

По словам командира батальона Главного управления разведки ВСУ Алексея Середюка, на украинских территориях вблизи линии фронта проводится насильственная мобилизация мужчин. Он заявил, что его подразделение «выгребло из домов всех уклонистов на пути», и призвал не обращать внимание на «провокаторов из тыла», которые «будут размазывать сопли» и негодовать по поводу неправомерных действий.

Ранее Украина объявила о плане привлечения иностранцев для решения проблемы мобилизации и массового дезертирства.

 
