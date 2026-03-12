В МИД России заявили о попытках Украины устроить энергоблокаду Белгорода

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил в интервью ТАСС, что Украина систематически пытается создать энергетическую блокаду Белгорода, но ему не удается этого достичь.

По словам дипломата, на неделе с 23 февраля по 1 марта от украинских атак пострадало более 150 человек, и каждый третий из них — житель Белгородской области. Мирошник указал, что прифронтовые территории подвергаются постоянным ежечасным обстрелам и ударам. Он отметил, что Украина использует максимум своих возможностей для создания энергетической блокады города, методично нанося гибридные ракетно-дронные удары по энергетике, стремясь полностью обесточить город. По словам дипломата, в результате ударов некоторые районы города отключаются от электричества, а ночью воет сирена.

Мирошник подчеркнул, что осуществить эти планы у украинских войск не удается. Он отметил, что местные органы власти и мобилизованные люди оперативно восстанавливают электроснабжение в отключенных районах в течение нескольких часов. По его словам, аварийно-восстановительные работы проводятся быстро, и ситуация нормализуется. Дипломат также рассказал, что моментально разворачиваются пункты обогрева, где жители могут согреться, зарядить телефон, выпить чаю, если дома временно отключено тепло и электричество.

В конце февраля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что десятки тысяч жителей Белгорода остались без света после того, как Вооруженные силы Украины нанесли массированный ракетный удар по объектам энергетики города.

Утром 12 марта Минобороны России сообщило, что дежурные средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 80 украинских беспилотников самолетного типа над восемью регионами страны, а также над Черным и Азовским морями. Над Белгородской областью были сбиты пять дронов.

Ранее российские ПВО сбили две британские ракеты.