Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранУдар ВСУ по БрянскуПереговоры о мире на Украине
Армия

В МИД России заявили о попытках Украины устроить энергоблокаду Белгорода

Посол Мирошник: Украина безуспешно пытается устроить энергоблокаду Белгорода
Алексей Куденко/РИА Новости

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил в интервью ТАСС, что Украина систематически пытается создать энергетическую блокаду Белгорода, но ему не удается этого достичь.

По словам дипломата, на неделе с 23 февраля по 1 марта от украинских атак пострадало более 150 человек, и каждый третий из них — житель Белгородской области. Мирошник указал, что прифронтовые территории подвергаются постоянным ежечасным обстрелам и ударам. Он отметил, что Украина использует максимум своих возможностей для создания энергетической блокады города, методично нанося гибридные ракетно-дронные удары по энергетике, стремясь полностью обесточить город. По словам дипломата, в результате ударов некоторые районы города отключаются от электричества, а ночью воет сирена.

Мирошник подчеркнул, что осуществить эти планы у украинских войск не удается. Он отметил, что местные органы власти и мобилизованные люди оперативно восстанавливают электроснабжение в отключенных районах в течение нескольких часов. По его словам, аварийно-восстановительные работы проводятся быстро, и ситуация нормализуется. Дипломат также рассказал, что моментально разворачиваются пункты обогрева, где жители могут согреться, зарядить телефон, выпить чаю, если дома временно отключено тепло и электричество.

В конце февраля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что десятки тысяч жителей Белгорода остались без света после того, как Вооруженные силы Украины нанесли массированный ракетный удар по объектам энергетики города.

Утром 12 марта Минобороны России сообщило, что дежурные средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 80 украинских беспилотников самолетного типа над восемью регионами страны, а также над Черным и Азовским морями. Над Белгородской областью были сбиты пять дронов.

Ранее российские ПВО сбили две британские ракеты.

 
Теперь вы знаете
Владислав Сурков уехал из России. Главное из его биографии, которую экранизируют на Западе
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!