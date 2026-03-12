Размер шрифта
Уфимка облила бензином и сожгла автомобиль соседки

В Уфе осудили женщину за поджог автомобиля соседки
Прокуратура Республики Башкортостан

В Уфе суд приговорил местную жительницу к 2 годам 8 месяцам колонии-поселения за то, что она из-за личной неприязни подожгла автомобиль соседки, ущерб составил почти 970 тысяч рублей. Об этом сообщает прокуратура Республики Башкортостан.

Инцидент произошел в апреле 2025 года на улице Шафиева. Ранее судимая женщина облила бензином и подожгла иномарку, принадлежавшую соседке. Автомобиль полностью сгорел.

Позже она вновь поссорилась с потерпевшей и угрожала ей расправой. В суде обвиняемая признала вину частично. Ей назначили реальный срок наказания и обязали возместить ущерб.

До этого в Рязани мужчина сожег две машины экс-избранницы из-за ревности. Ранее судимый за изнасилование местный житель облил бензином припаркованные автомобили Toyota RAV4 и Mazda 6, принадлежавшие его экс-избраннице, и поджег их.

Ранее в Новороссийске ревнивец спалил квартиру бывшей жены.

 
