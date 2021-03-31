Трамп допустил, что будет баллотироваться на выборах президента США в 2024 году

Бывший президент США республиканец Дональд Трамп допустил, что в 2024 году вновь выдвинет свою кандидатуру на выборах главы государства. Об этом он заявил на онлайн-шоу The Right View, размещенном на видеохостинге YouTube.

Ведущая шоу, невестка президента Лара Трамп спросила, есть ли надежда, что он будет баллотироваться на выборах в 2024 году.

«У вас есть такая надежда. Мы любим нашу страну. Все мы многим обязаны нашей стране, но сейчас мы должны помочь ей», — сказал Трамп.

Ранее политик запустил для своих сторонников новый сайт 45-го президента США.

В то же время действующий президент Джо Байден заявил, что также будет избираться на второй президентский срок.

3 ноября в США прошли президентские выборы. Основными претендентами на пост главы государства стали демократ Джо Байден и республиканец Дональд Трамп. По результатам всенародного голосования и голосования выборщиков победил Байден, однако Трамп не признавал результаты выборов и оспаривал их в судах.