Байден подтвердил приглашение Путина и Си Цзиньпина на саммит по климату

Президент США Джо Байден подтвердил информацию о приглашении российского коллеги Владимира Путина и председателя Китая Си Цзиньпина на встречу по теме климата. Об этом сообщает ТАСС.

Политик отметил, что пока не говорил с лидерами России и Китая по данному вопросу.

«Пока нет, но они знают, что приглашены», — сказал Байден.

Глава государства уточнил, что Вашингтон планирует провести мероприятие в апреле в онлайн-формате.

Ранее Associated Press со ссылкой на источники рассказало о планах Байдена пригласить Путина и Си Цзиньпина на встречу по климатическим вопросам.