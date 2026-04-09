Правоохранители прокомментировали покупку прокурором фитнес-марафонов у Лерчек

Информация о том, что одна из представителей гособвинения по уголовному делу Валерии Чекалиной (блогер Лерчек) ранее приобретала у подсудимой ее фитнес-марафоны не является достоверной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

В публикации отмечается, что также сама прокурор Светлана Тарасова во время судебного заседания по делу Лерчек опровергла информацию о том, что кто-то из представителей надзорного ведомства или правоохранительных органов «нуждается в каких-либо марафонах или курсах блогеров».

До этого Telegram-канал SHOT сообщил, что во время заседания суда адвокат заявил, что нашел в списке покупательниц курсов Лерчек по фитнесу тезку прокурора, которая ведет дело блогера. Сторона защиты ходатайствовала о вызове свидетеля с теми же данными, как у гособвинителя, для допроса.

«Судья внимательно выслушал адвоката и обвинителя и отказал в удовлетворении ходатайства. Для отвода сторона защиты должна сама доказать, что прокурор покупала курсы», — говорится в публикации.

