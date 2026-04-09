Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Общество

На Украине начались массовые отключения электроэнергии

«Укрэнерго» объявило о массовых отключениях электроэнергии на Украине
Hoyka Studio/Shutterstock/FOTODOM

Энергетическая компания «Укрэнерго» в своем Telegram-канале объявила о массовых отключениях электроэнергии на всей территории Украины.

Ограничения начнут действовать с четверга, 9 апреля. Электроэнергию будут отключать в промежутке с 7:00 до 23:00 для промышленных потребителей и с 7:00 до 22:00 для всех категорий потребителей.

В компании заявили, что причиной данного решения являются российские ракетно-дроновые атаки на энергетические объекты республики.

В конце марта украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы России резко нарастили число ударов беспилотниками по объектам на Украине: за семь дней российские военные атаковали Украину 3000 ударных БПЛА. Это почти в два раза больше, чем в среднем за март, когда число дронов составляло 1500–1750 в неделю, отметил политик. Он добавил, что это больше, чем в любую другую неделю с начала года, кроме пиковой в конце января, когда ВС РФ выпустили около 6000 дронов по Украине.

Ранее сделанный украинцами запас аккумуляторов достиг мощности целой АЭС.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
