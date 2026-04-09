На Украине начались массовые отключения электроэнергии

Энергетическая компания «Укрэнерго» в своем Telegram-канале объявила о массовых отключениях электроэнергии на всей территории Украины.

Ограничения начнут действовать с четверга, 9 апреля. Электроэнергию будут отключать в промежутке с 7:00 до 23:00 для промышленных потребителей и с 7:00 до 22:00 для всех категорий потребителей.

В компании заявили, что причиной данного решения являются российские ракетно-дроновые атаки на энергетические объекты республики.

В конце марта украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы России резко нарастили число ударов беспилотниками по объектам на Украине: за семь дней российские военные атаковали Украину 3000 ударных БПЛА. Это почти в два раза больше, чем в среднем за март, когда число дронов составляло 1500–1750 в неделю, отметил политик. Он добавил, что это больше, чем в любую другую неделю с начала года, кроме пиковой в конце января, когда ВС РФ выпустили около 6000 дронов по Украине.

Ранее сделанный украинцами запас аккумуляторов достиг мощности целой АЭС.