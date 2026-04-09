Россиянам объяснили, может ли продавец ограничить число товаров в одни руки

Продавцы не могут ограничивать количество товаров, которые приобретает покупатель, заявил ТАСС член комиссии Общественной палаты (ОП) по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

Он сообщил, что в российских законах нет правовых норм об ограничении количества товаров в одни руки.

«Магазин не может отказаться продать товар покупателю в необходимом ему количестве, если товар есть в наличии в магазине», — сказал член ОП.

По его словам, розничные магазины заключают с гражданами договоры, которые обязывают продавцов продавать товар всем по одинаковой цене.

Машаров добавил, что это в том числе касается продающих машины автодилеров и реализующих квартиры застройщиков.

До этого в России предложили повысить налоги для граждан, владеющих тремя объектами недвижимости. Предполагается, что это заставит россиян легализовать доходы от сдачи жилья и вывести рынок аренды из серой зоны. Однако реализация такой идеи грозит массой споров и дискриминацией граждан, так как налогообложение должно быть равным для всех, отметил юрист Александр Хаминский.

Ранее россиянам объяснили, как распознать подделку на маркетплейсах.

 
