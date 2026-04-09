Треть россиян не видят эффекта от БАДов, но продолжают их покупать

Почти треть (29%) россиян не видят выраженного эффекта от приема витаминов и БАДов, но продолжают их принимать. При этом каждый пятый тратит на добавки более 5 тыс. рублей в месяц. Это показало исследование «АльфаСтрахование», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

По данным исследования, 68% опрошенных самостоятельно принимают решение о приеме витаминов и БАДов. Более половины начинают курс без предварительных анализов, а 41% продолжают прием даже в случаях, когда дефициты не выявлены.

С возрастом интерес к добавкам заметно растет. Если среди респондентов до 25 лет их принимают менее 30%, то после 30 лет это становится устойчивой практикой: в группе 30–39 лет – уже почти две трети опрошенных.

Выбор БАДов чаще всего формируется вне медицинских рекомендаций. Более половины респондентов ориентируются на отзывы, искусственный интеллект, советы знакомых и информацию в социальных сетях, а каждый четвертый хотя бы раз следовал рекомендациям блогеров.

Мотивация к приему БАДов все чаще связана не только со здоровьем, но и с внешним видом. Почти каждый второй пьет добавки для улучшения состояния кожи, волос и ногтей. Среди наиболее популярных добавок – витамин D, магний, омега-3 и коллаген.

Треть опрошенных не видят выраженного эффекта от приема БАДов, но продолжают использовать добавки «на всякий случай» или по привычке. При этом 43% респондентов признаются, что периодически меняют БАДы под влиянием рекомендаций блогеров и трендов в соцсетях.

Показателен и разрыв между установками и поведением: большинство россиян согласны с тем, что самолечение может быть рискованным, однако продолжают самостоятельно подбирать добавки.

