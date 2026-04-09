Онищенко призвал повысить настороженность в Дагестане из-за холеры

Онищенко: необходимо повысить настороженность в Дагестане из-за холеры
РИА Новости

В Дагестане необходимо повысить настороженность в отношении циркуляции холерных вибрионов после массовых подтоплений. Такое мнение высказал ТАСС эпидемиолог Геннадий Онищенко.

«Сейчас похолодало, но у нас скоро начнется контроль за циркуляцией холерных вибрионов во внешней среде. Зависит от температуры, но где-то в начале мая — в конце апреля вводим этот режим. Нужно настороженность вот эту повысить», — сказал Онищенко.

Эксперт также отметил, что в регионе увеличилась вероятность вспышек кишечных инфекций из-за ухудшения ситуации с питьевой водой и отходами, которые поднимаются из надворных туалетов на улицы и в дома.

До этого Онищенко назвал самый модный способ украшения пасхальных яиц. Он указал, что яйца лучше не украшать наклейками, а красить традиционным способом — отваривая в луковой шелухе. Он напомнил, что именно так «наши бабушки, прабабушки делали» на Пасху. Получающийся при вываривании в луковой шелухе темно-коричневый цвет скорлупы, по словам экс-главы Роспотребнадзора, сейчас в моде.

Ранее бывший муж Бузовой отправился на помощь в Дагестан.

 
