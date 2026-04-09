Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Армия

Профессор рассказала, как ставить ударение в слове «звонит»

AnnaStills/Shutterstock/FOTODOM

Среди людей без филологического образования бытует мнение о том, что слово «звонит» правильно произносить с ударением на первый слог, если речь идет о колокольном звоне. Об этом рассказала ТАСС профессор факультета креативных индустрий НИУ ВШЭ Марина Королева.

«С этим словом связано распространенное и довольно забавное заблуждение: якобы колокол «звОнит», а телефон «звонИт». Не раз встречала такое объяснение у нефилологов, и даже не представляю, что стало источником такого предположения. Иными словами, единственно верный вариант ударения — звонИт», — подчеркнула Королева.

При этом филолог добавила, что никаких изменений в произношении слова «звонить» не было и нет.

«Как и прежде, единственный вариант нормы — «звонИт»... «ЗвОнит», «позвОнит», «перезвОнит» — это орфоэпическая ошибка, которую можно отнести к грубому просторечию», — резюмировала эксперт.

Теперь вы знаете
13 устройств, которые помогут вам спастись в любых чрезвычайных ситуациях
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!