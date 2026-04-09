Профессор рассказала, как ставить ударение в слове «звонит»

Среди людей без филологического образования бытует мнение о том, что слово «звонит» правильно произносить с ударением на первый слог, если речь идет о колокольном звоне. Об этом рассказала ТАСС профессор факультета креативных индустрий НИУ ВШЭ Марина Королева.

«С этим словом связано распространенное и довольно забавное заблуждение: якобы колокол «звОнит», а телефон «звонИт». Не раз встречала такое объяснение у нефилологов, и даже не представляю, что стало источником такого предположения. Иными словами, единственно верный вариант ударения — звонИт», — подчеркнула Королева.

При этом филолог добавила, что никаких изменений в произношении слова «звонить» не было и нет.

«Как и прежде, единственный вариант нормы — «звонИт»... «ЗвОнит», «позвОнит», «перезвОнит» — это орфоэпическая ошибка, которую можно отнести к грубому просторечию», — резюмировала эксперт.

