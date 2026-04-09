Россиян предупредили об опасных открытках на Пасху

Мошенники рассылают россиянам в мессенджерах опасные пасхальные открытки. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.

Специалисты рассказали, что злоумышленники начали рассылать фишинговые «открытки» и вирусный контент в преддверии Пасхи.

Мошенники рассылают сообщения под видом приглашений к участию в праздничных конкурсах, сбора пожертвований или даже предложений о покупке куличей.

Злоумышленники маскируют вирусы под ссылки, перейдя по которым якобы можно увидеть «эксклюзивные трансляции из Храма Христа Спасителя» или «прямые эфиры с Благодатным огнем».

До этого сообщалось, что в первом квартале 2026 года количество заблокированных вредоносных писем снизилось на 5,6% по сравнению с 2025 годом и составило 6,7 млрд, а самыми популярными оказались письма под видом уведомлений от госсервисов с угрозой о штрафах и сообщениями о задолженностях.

Ранее в МВД рассказали об обмане россиян при помощи ссылок на якобы видео с ДТП.

 
