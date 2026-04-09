Глава НАТО ушел от вопроса о возможности «наказания» США некоторых стран альянса

Рютте ушел от вопроса о «наказании» США некоторых стран НАТО

Глава Североатлантического альянса Марк Рютте не дал прямого ответа на вопрос о том, что США могут «наказать» некоторые страны НАТО. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Он [президент США Дональд Трамп] ясно высказал мне свои мысли относительно того, что происходило в последние пару недель», — заявил Рютте.

До этого сообщалось, что американский президент рассматривает план наказания некоторых стран-членов НАТО, которые, по его мнению, не оказали должную поддержку американо-израильской операции против Ирана.

«Предложение предполагает вывод американских войск из стран-членов Организации Североатлантического договора, которые считаются неблагоприятными», — говорится в публикации WSJ.

8 апреля Вооруженные силы США прекратили нанесение ударов по территории Ирана в соответствии с объявленным режимом прекращения огня. В свою очередь Иран объявил о победе над Соединенными Штатами после слов американского президента о двухнедельном перемирии.

В марте Трамп говорил, что якобы впечатлил президента России Владимира Путина военной операцией против Ирана.

Ранее в Израиле сообщили о продолжении военных действий против Ирана.