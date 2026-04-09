Мужчина объяснил, что регулярно бил жену за недовольное выражение лица

В Южной Корее арестовали мужчину, который заставил жену отжиматься в течение часа и систематически ее избивал, пишет газета The JoongAng.

Накануне его арестовали за нарушение закона о домашнем насилии. 40-летний муж начал бить супругу в прошлом году. В качестве одной из причин он назвал недовольное выражение ее лица. А 19 марта мужчина избил жену за кость в свиной грудинке. Тогда же он заставил женщину отжиматься, угрожая выгнать ее из дома, говорится в статье.

Издание добавляет, что задержанный много раз связывался с женой, несмотря на запрет приближаться к ней менее чем на 100 м. Мужчина сотни раз контактировал с супругой, которая находилась во временном убежище. А один раз он соврал, что жена пропала, чтобы выяснить ее местонахождение.

По данным полиции, запрет на приближение к супруге был выдан после трех актов домашнего насилия с его стороны. При этом мужчина пытался замять дело, оказывая психологическое давление на жену. Задержанный категорически отрицает предъявленные ему обвинения.

Прошлым летом в Италии мужчина на улице укусил беременную партнершу во время ссоры и откусил ей часть языка. Пострадавшая в тяжелом состоянии попала в больницу, где ей провели сложную операцию по реплантации (приживлению отделенной от тела конечности). Несмотря на травмы, она выносила и родила ребенка, которого мужчина официально признал. Его отправили под суд по обвинению в нанесении тяжких телесных повреждений и жестоком обращении. Прокурор требовал 5 лет, но приговор смягчили. В итоге итальянец получил 4,5 года.

