Минфин отчитался о дефиците бюджета в стране

Минфин: дефицит российского бюджета в январе — марте составил 4,58 трлн руб.
Министерство финансов России сообщило о дефиците бюджета в стране, передает «Интерфакс».

Отмечается, что в первом квартале 2026 года федеральный бюджет России был исполнен с дефицитом в размере 4,576 трлн рублей, что составляет около 1,9% от ВВП. На текущий год закон о бюджете предусматривает дефицит в размере 3,786 трлн рублей, или 1,6% ВВП. В январе — марте прошлого года дефицит составил 1,96 трлн рублей, или 0,9% ВВП.

До этого сообщалось, что Россия от перемирия на Ближнем Востоке скорее проигрывает как экспортер нефти: снижение цен напрямую бьет по нефтегазовым доходам бюджета РФ. Эксперт отметил, что российский бюджет остается чувствительным к нефтяным ценам. При нынешних параметрах бюджетного правила комфортный уровень — это $70–75 за Brent. Снижение до $60 и ниже уже к концу года создаст серьезные риски для дефицита, который придется закрывать либо за счет заимствований, либо за счет траты средств Фонда национального благосостояния.

Ранее Глава РСПП Шохин заявил, что экономика России замедлится до нуля.

 
13 устройств, которые помогут вам спастись в любых чрезвычайных ситуациях
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!