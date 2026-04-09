9 апреля — какой сегодня праздник? Что отмечают в России и мире, приметы и события истории

9 апреля отмечают День бережного хранения антиквариата и День АСМР — малоизученного феномена, от которого по коже бегут мурашки. У православных сегодня один из важнейших дней предпасхальной недели — Чистый четверг. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 9 апреля и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Что отмечают в России и в мире 9 апреля

* День работников клининговой отрасли

9 апреля в России неофициальный праздник отмечают работники клининговой отрасли. Дата выбрана не случайно: именно в этот день в 1699 году Петр I издал указ «О наблюдении чистоты в Москве и о наказании за выбрасывание сору», обязавший жителей поддерживать порядок на улицах.

В 2009 году представители клининговых компаний выступили с инициативой сделать эту дату профессиональным праздником уборщиков. Сегодня клининг — динамично развивающаяся сфера, включающая уборку помещений, улиц, химчистку и обслуживание оборудования.

* День бережного хранения антиквариата

Эта дата — повод напомнить о ценности исторических предметов: старинных книг, картин, мебели и прочих раритетов, которые несут память о прошлом. Даже одна старинная вещь, хранящаяся в вашем доме, может стать частью семейного или общекультурного наследия. Сегодня многие музеи проводят специальные экскурсии, где показывают закулисную работу хранителей и реставраторов — то, что обычно скрыто от глаз посетителей.

* Международный день автономной сенсорной меридиональной реакции

АСМР (автономная сенсорная меридиональная реакция) — малоизученное явление, при котором у человека возникают приятные покалывающие ощущения, «мурашки». Такое состояние нередко сопровождается чувством легкой эйфории и расслабления. Провокаторами выступают определенные слуховые или зрительные стимулы: мягкий шепот, ритмичное постукивание, потрескивание, плавные движения кистями рук. Видеоролики с АСМР набирают миллионы просмотров в сетях и активно используются для борьбы со стрессом и бессонницей. Однако научное сообщество пока лишь начинает изучать этот феномен, и многие его механизмы остаются загадкой. Международный день АСМР призван повысить осведомленность об этом явлении.

* Международный день топ-менеджера

В 2009 году профессиональный праздник топ-менеджеров предложили отмечать участники Международного конгресса «Инновационная экономика и качество управления» в Москве. Дата подчеркивает роль руководителей в жизни компаний и общества в целом.

Топ-менеджмент — высшее звено руководства, отвечающее не за отдельный процесс, а за систему в целом. Такая работа требует стратегического мышления, стрессоустойчивости, самоорганизации, креативности и готовности брать ответственность за результат. Должность престижна и высокооплачиваема, но сопряжена с огромной нагрузкой. Кстати, вопреки стереотипам, от 35 до 41% российских топ-менеджеров — женщины.

Веселые праздники 9 апреля • День восходящего солнца в шкафной стране. Необычный праздник, по одной из версий, символизирует приход весны и солнечных дней, когда пора доставать из шкафа легкую одежду. Другая трактовка отсылает к «Хроникам Нарнии» Клайва Льюиса, где платяной шкаф служил порталом в волшебный мир. • День китайского миндального печенья. Печенье круглой формы с выемкой готовят из муки, масла и миндаля. Оно напоминает древние монеты и символизирует удачу и процветание, поэтому его часто пекут на китайский Новый год. В ресторанах его подают для «обнуления» вкуса между блюдами. Это лакомство популярно во многих странах.

Что отмечают в разных странах 9 апреля

Дeнь уxa Джeнкинca — Великобритания. В этот день в 1731 году на Карибах произошел инцидент, который вошел в историю: испанские военные отрезали ухо британскому капитану Роберту Дженкинсу, заподозрив его в контрабанде. Спустя восемь лет это событие стало формальным поводом для войны между Великобританией и Испанией. Конфликт получил ироничное название «Война за ухо Дженкинса».

День финского языка — Финляндия. Праздник приурочен ко дню смерти Микаэля Агриколы — основоположника письменного финского языка. Отмечая эту дату, финны подчеркивают, как важен родной язык для сохранения национальной идентичности, культуры и самосознания.

День памяти мучеников — Тунис. В 1938 году колониальные войска Франции открыли огонь по демонстрантам, требовавшим независимости (Тунис был протекторатом Франции с 1881 по 1956 год). Погибли не менее 22 человек, сотни ранены. В этот день в стране объявляется минута молчания, жители возлагают цветы к памятникам.

День джин-тоника — CШA. История появления одного из самых простых и популярных коктейлей в мире связана с британскими колонистами в Индии. Чтобы предотвратить малярию, они пили горький напиток, содержащий хинин. Неприятный вкус смягчали смесью из джина, воды, сахара и лайма. Так родился джин-тоник, который сегодня любят во многих странах.

Религиозные праздники 9 апреля

* Великий четверг Страстной седмицы (Чистый четверг)

Сегодня православные верующие отмечают Великий (Чистый) четверг. Это четвертый день Страстной недели, когда христиане вспоминают ключевые евангельские события: Тайную вечерю, установление таинства Евхаристии (причастия) и предательство Иуды, который приводит к Христу римских стражников, после чего Спасителя заключают под стражу.

В храмах сегодня служат литургию Василия Великого, верующие стараются исповедаться и причаститься в этот день. Народные обычаи предписывают тщательно убрать дом перед Пасхой и сходить в баню — отсюда народное название «Чистый четверг». Это день, когда пекут куличи и красят яйца.

* День мученицы Матроны Солунской (Фессалоникийской)

Православная церковь 9 апреля вспоминает святую Матрону из Фессалоник (Солуни), жившую в III–IV веках. Она стала олицетворением верности христианским идеалам, мужества и стойкости во времена гонений. По преданию, Матрона отличалась любовью к ближним и пожертвовала жизнью ради истины. Этот день напоминает о важности духовных ценностей и надежды даже в самые тяжелые времена.

* Песах у иудеев

Сегодня последний день Песаха — еврейской Пасхи. Этот переходящий праздник установлен в память об Исходе евреев из Египта и символизирует рождение народа и обретение свободы. Дата ежегодно определяется по еврейскому лунно-солнечному календарю. В завершающий день читается поминальная молитва «Изкор» в память об усопших родственниках.

Народные праздники 9 апреля

* Матрена Настовица

В народном календаре день памяти мученицы Матроны Солунской получил название Матрена Настовица. В начале апреля после оттепелей часто наступало похолодание, и на снегу образовывался твердый наст.

Святую Матрону чтили как покровительницу хозяек. Ей молились о помощи в домашних делах, здравии и богатом урожае. Сны в ночь на 9 апреля наши предки считали вещими.

Именины 9 апреля

* Александр;

* Иван;

* Макар;

* Павел;

* Эммануил;

* Ян;

* Ефрем;

* Матрена.

Приметы: что можно и что нельзя делать 9 апреля

* Приметы о погоде

Ясное, солнечное утро — к ранней и теплой весне.

Птицы вьют гнезда — тепло будет устойчивым.

Если дождь пошел — жди грибного лета.

Что можно делать 9 апреля

* Искупаться до восхода солнца — вода в этот день символически смывает не только грязь, но и болезни, усталость и негатив.

* Посетить храм, исповедаться и причаститься.

* Навести порядок — считается, что грязное жилище в этот день — плохая примета.

* Начинать приготовление пасхальных блюд: куличей и крашеных яиц.

* Готовить «четверговую соль» — ее вместе со специями перекаливают на сковороде. По народным поверьям, такая соль приобретает целебные и защитные свойства на весь год.

Что нельзя делать 9 апреля

* Ссориться, скандалить, злиться и сквернословить.

* Давать в долг деньги, соль или любые вещи из дома — поверье гласит, что вместе с ними можно отдать свое здоровье, покой и благополучие. Этот запрет действует вплоть до самой Пасхи.

* Устраивать шумные застолья и употреблять алкоголь, так как продолжается строгий пост.

* Оставлять дом грязным, дела незавершенными. Также запрещено оставлять на ночь немытую посуду или грязное белье.

Лунный календарь 9 апреля

Фаза Луны: убывающая Луна, 22-й лунный день.

Луна в знаке Козерог.

Сегодня время мудрости и знаний. Луна усиливает умственные способности, полезно самообразование. Однако не стоит начинать новые проекты: энергии меняют направление, начинания уязвимы. Лучше переосмыслить жизненные планы.

День подходит для рутины, избегайте бурной активности на работе и лишних контактов с коллегами и начальством. Не меняйте род деятельности. Крупные домашние дела лучше отложить. Рекомендуется сделать уборку вместе с родными — это наполнит дом уютом.

Сегодня не оперируйте крупными суммами, избегайте рискованных вложений. Допустимы мелкие траты и небольшие долги.

Сегодня лучше провести день в одиночестве, свидания чреваты ссорами. Идеально — самообучение и созерцание.

Стрижка сегодня улучшит самочувствие, но может добавить вес. Окрашивание в натуральный цвет — к удаче в деньгах. Кардинально прическу не меняйте.

9 апреля родились люди под знаком зодиака Овен, который относится к огненной стихии.

Какие исторические события произошли 9 апреля

* 1682 год — французский исследователь Робер де Ла Саль провозгласил устье Миссисипи владением Франции, назвав его Луизианой в честь короля Людовика XIV. Так началась европейская история одного из крупнейших регионов Северной Америки.

* 1799 год — английский химик Хемфри Дэви впервые описал анестезирующее действие закиси азота (веселящего газа), открыв путь к современным методам обезболивания.

* 1865 год — армия Конфедерации капитулировала при Аппоматтоксе, что положило конец Гражданской войне в США.

* 1940 год — нацистская Германия начала вторжение в Норвегию и Данию.

* 1945 год — советские войска взяли штурмом город-крепость Кенигсберг. Подписание капитуляции комендантом Отто Ляшем стало важным этапом завершения боев в Восточной Пруссии.

* 1946 год — Совет министров СССР подписал постановление о создании КБ-11 — будущего Арзамаса-16, где началась разработка советского ядерного оружия.

* 1966 год — Ватикан официально отменил Индекс запрещенных книг (список публикаций, которые были запрещены к чтению под угрозой отлучения от церкви), просуществовавший более четырех столетий.

* 1970 год — Пол Маккартни публично заявил о распаде The Beatles, завершив целую эпоху в мировой музыкальной культуре.

* 1989 год — изобретатель Дуглас Энгельбарт получил престижную награду MIT (Массачусетского технологического института) за создание компьютерной мыши.

Кто родился 9 апреля

* В 1336 году родился Тамерлан (Тимур) — тюрко-монгольский полководец, один из самых знаменитых завоевателей в истории Евразии.

* В 1806 году родился Исамбард Кингдом Брюнель — английский инженер, создатель первого в мире трансатлантического пассажирского парохода.

* В 1903 году родился Грегори Гудвин Пинкус — американский биолог, один из создателей противозачаточных таблеток.

* В 1925 году родился Эрнст Неизвестный — советский скульптор, график, покинувший СССР в 1976 году.

* В 1926 году родился Хью Хефнер — американский издатель, основатель легендарного журнала Playboy.

* В 1933 году родился Жан-Поль Бельмондо — культовый французский актер, звезда фильмов «Профессионал», «На последнем дыхании» и других.

* В 1938 году родился Виктор Черномырдин — российский государственный деятель, премьер-министр РФ в 1992–1998 годах, автор фраз «Хотели как лучше...» и «Выдержим все, что нам приготовят».

Кто скончался 9 апреля • В 1553 году умер Франсуа Рабле — французский писатель-сатирик, автор романа «Гаргантюа и Пантагрюэль».

• В 2021 году умер Филипп Маунтбеттен — принц Эдинбургский, супруг королевы Великобритании Елизаветы II.

• В 2021 году умер Эрл Симмонс — американский рэпер и актер, известный под псевдонимом DMX.

• В 2024 году умер Владимир Аксенов — летчик-космонавт СССР. Дважды Герой Советского Союза (1976, 1980).

Кто отмечает дни рождения 9 апреля

* 72 года исполняется Деннису Куэйду — американскому актеру, известному по фильмам «Дорога на Арлингтон», «День независимости» и «Частота».

* 68 лет исполняется Елене Кондулайнен — советской и российской актрисе театра и кино, певице, заслуженной артистке РФ.

* 60 лет исполняется Синтии Никсон — американской актрисе, звезде сериала «Секс в большом городе» и театральному режиссеру.

Синтия Никсон (Миранда Хоббс) на премьере сериала «И просто так» (2021) в Нью-Йорке, 8 декабря 2021 года

* 55 лет исполняется Жаку Вильневу — канадскому автогонщику, чемпиону мира в Формуле-1 в 1997 году.

* 47 лет исполняется Альбине Джанабаевой — российской певице и актрисе, бывшей солистке группы «ВИА Гра».

* 40 лет исполняется Лейтон Мистер — американской актрисе, певице и модели, звезде сериала Gossip Girl.

* 36 лет исполняется Кристен Стюарт — американской актрисе, известной по «Сумеркам» и фильмам Арт-хауса, лауреатке BAFTA и «Сезара».

* 28 лет исполняется Эль Фаннинг американской актрисе, звезде фильмов «Малефисента», «Неоновый демон» и сериала «Великая».

* 27 лет исполняется Lil Nas X, (настоящее имя — Монтеро Ламар Хилл) — американскому рэперу и автору хита Old Town Road, покорителю чартов и разрушителю стереотипов.