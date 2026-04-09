«Тренировки не спасут»: врач рассказал о главной ошибке офисных работников

Занятий несколько раз в неделю недостаточно, чтобы нейтрализовать вред от многочасового ежедневного «сидения». Об этом «Газете.Ru» рассказал сердечно-сосудистый хирург, заведующий отделом патологических состояний системы крови в кардиохирургии НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева, эксперт проекта о донорстве крови и плазмы «+Я» Алексей Купряшов.

По его словам, длительное пребывание в положении сидя нарушает кровообращение в нижних конечностях — по словам врача, с этого и начинается разрушительное воздействие малоподвижного образа жизни. Когда человек сидит, особенно в позе «нога на ногу», крупные сосуды в области таза и бедер оказываются пережатыми, что затрудняет естественное движение крови. Кроме того, мышцы голеней и стоп, которые в норме работают как физиологический насос, практически выключаются из работы.

«Кровеносная система нижних конечностей устроена таким образом, что продвижение крови к сердцу происходит вопреки силе гравитации, — поясняет Купряшов. — Основную работу выполняют мышцы: сокращаясь, они сдавливают вены и проталкивают кровь вверх. Но когда человек часами сидит неподвижно, этот мышечный насос бездействует. Возникает застой крови, стенки сосудов теряют тонус».

Застойные явления в ногах становятся отправной точкой для развития варикозного расширения вен. Но главная опасность заключается не в косметическом дефекте, а в возможных осложнениях. На фоне варикоза нередко развивается тромбофлебит — воспаление венозной стенки с образованием кровяных сгустков — тромбов.

«Тромбофлебит очень опасен, — предупреждает Купряшов. — Тромб может в любой момент оторваться от стенки сосуда и отправиться «в путешествие» по кровеносной системе. Достигая легочной артерии, он вызывает тромбоэмболию — состояние, при котором кровоснабжение легких резко нарушается. Это катастрофа, которая развивается стремительно и в огромном проценте случаев заканчивается гибелью пациента».

По словам врача, многие пациенты обращаются за помощью уже тогда, когда болезнь зашла далеко: ноги отекают, кожа приобретает коричневатый оттенок, истончается, могут образовываться язвы. Появление покраснения по ходу вены указывает на развитие тромбофлебита и, следовательно, на наличие тромбов.

Алексей Купряшов подчеркивает: риск тромбообразования напрямую связан с образом жизни. Если человек проводит дни напролет в офисе, а вечера — на диване, его сосуды находятся в группе риска вне зависимости от возраста. Не поможет и эпизодическая активность — занятия в зале несколько раз в неделю, например, полезны для здоровья сердечно-сосудистой системы, но чтобы компенсировать сидячий образ жизни, их недостаточно. Для этого необходимы маленькие, но ежедневные изменения.

Чтобы сохранить здоровье сосудов, не нужно кардинально менять образ жизни — достаточно соблюдать несколько простых правил.

Делайте перерывы. Каждые 30–40 минут обязательно вставайте из-за стола. Никаких сверхусилий: достаточно пройтись хотя бы пару минут, например, прогуляться до кулера. Главное — сменить статичную позу и запустить мышцы в работу.

Используйте микродвижения. В положении сидя полезно время от времени напрягать и расслаблять ягодицы, вращать стопами, сгибать и разгибать ноги в голеностопе. Это поможет частично скомпенсировать неподвижность.

Следите за позой. Привычка сидеть «нога на ногу» серьезно нарушает кровоток, от нее лучше отказаться. Оптимальное положение — когда угол в коленях составляет примерно 90 градусов.

Пейте воду. Питьевой режим очень важен: недостаток жидкости сгущает кровь и повышает риск формирования опасных сгустков.

Откажитесь от курения. Вещества, которые содержатся в табачном дыме, повреждают сосудистую стенку — делают ее более уязвимой для воспаления и тромбообразования.

«Не стоит списывать проблемы с сосудами на плохую наследственность или считать, что с ними сталкиваются только люди старшего возраста, — резюмирует Купряшов. — Профилактика тромбоза — это прежде всего коррекция образа жизни, и начинать ее лучше в молодом возрасте. Лишний стакан воды, короткая прогулка вместо поездки на автобусе, регулярные перерывы в работе — простые привычки позволяют сохранить сосуды здоровыми».

