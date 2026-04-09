В Славянске-на-Кубани сбитый БПЛА повредил крышу дома

В Славянске-на-Кубани фрагменты беспилотника повредили крышу частного дома. Об этом сообщает в Telegram-канале оперштаб Краснодарского края.

В посте уточняется, что при падении обломков дрона никто не пострадал. На место происшествия прибыли сотрудники оперативных и экстренных служб.

В ночь на 9 апреля Краснодарский край атаковали дроны. Обломки БПЛА упали в поле под Крымском, на территории одного из предприятий, на нескольких улицах в селе Молдаванское и на частный дом в хуторе Меккерстук . А в поселке Саук-Дере фрагменты беспилотника попали в мужчину, который был на балконе многоквартирного дома, он не выжил.

На этом фоне аэропорты Краснодара, Волгограда и Геленджика из соображений безопасности приостановили прием и отправку рейсов. В краснодарском аэропорту Пашковский ограничения ввели с 22:55 8 апреля, а в Волгограде и Геленджике — с 22:57 и 23:11 соответственно. Оперштаб Краснодарского края заявил об опасности атаки дронов в Геленджике, Новороссийске и Крымском районе Краснодарского края.

Ранее под Белгородом сбили дрон с надписью «с любовью для жителей».