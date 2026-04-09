СМИ: Трамп на встрече с главой НАТО может отказаться защищать некоторые страны альянса

Evan Vucci/Reuters

Президент США Дональд Трамп на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте может заявить об отказе защищать страны альянса. Об этом сообщает The Telegraph.

Отмечается, подобные слова американского президента нанесут серьезный удар по альянсу НАТО.

До этого Рютте в интервью телеканалу CNN заявил, что Трамп недоволен действиями партнеров по НАТО. При этом он ушел от прямого вопроса о возможности «наказания» США некоторых стран альянса за отказ участвовать в операции против Ирана.

9 апреля сообщалось, что американский президент рассматривает план наказания некоторых стран-членов НАТО, которые, по его мнению, не оказали должную поддержку американо-израильской операции против Ирана.

8 апреля Вооруженные силы США прекратили нанесение ударов по территории Ирана в соответствии с объявленным режимом прекращения огня. В свою очередь Иран объявил о победе над Соединенными Штатами после слов американского президента о двухнедельном перемирии.

В марте Трамп говорил, что якобы впечатлил президента России Владимира Путина военной операцией против Ирана.

Ранее в Израиле сообщили о продолжении военных действий против Ирана.

 
13 устройств, которые помогут вам спастись в любых чрезвычайных ситуациях
