На юго-западе Ирана упал БПЛА, есть пострадавшие

В Иране при падении беспилотника погибла семилетняя девочка
На юго-западе Ирана упал сбитый дрон, из-за чего семилетняя девочка получила несовместимые с жизнью травмы. Об этом сообщает телеканал SNN.

Замгубернатора провинции Хузестан на юго-западе Исламской Республики рассказал, что это произошло около 20:30 накануне под городом Шуштер. БПЛА сбили средства ПВО (противовоздушной обороны). При падении его фрагментов, кроме девочки, пострадали несколько членов ее семьи.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

7 апреля президент США объявил о двухнедельном перемирии с Ираном. Первый раунд переговоров между Вашингтоном и Тегераном должен состояться в субботу, 11 апреля, в Исламабаде.

Ранее США вытащили из Ирана сбитого летчика F-15.

 
