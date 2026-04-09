Ондатры искусали детей, охраняя плотину

Агрессивные ондатры нападают на жителей Благовещенска. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Отмечается, что грызуны уже успели укусить двух детей. Животные обосновались возле плотины и, по словам местных жителей, проявляют агрессивность. Эксперты объясняют такое поведение защитой своей территории и рекомендуют избегать этого места и не подкармливать животных.

