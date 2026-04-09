Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Общество

Ондатры искусали детей, охраняя плотину

Amur Mash: в Благовещенске ондатры искусали детей
Telegram-канал Темы Тюмени | URA.RU

Агрессивные ондатры нападают на жителей Благовещенска. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Отмечается, что грызуны уже успели укусить двух детей. Животные обосновались возле плотины и, по словам местных жителей, проявляют агрессивность. Эксперты объясняют такое поведение защитой своей территории и рекомендуют избегать этого места и не подкармливать животных.

До этого сообщалось, что в Москве на 2-й Пугачевской улице в подъезде одного из жилых домов поселилась курица. Местные жители оборудовали «дом» птице в коробке и принесли корм. При этом в правоохранительных органах эту ситуацию отказались комментировать, и не сообщили о возможных мерах по «выселению» птицы.

В декабре прошлого года жительница Тюмени во время рыбалки поймала на удочку ондатру. Сначала ей показалось, что она поймала большую рыбу, но, приглядевшись, поняла, что выудила мускусную крысу. В итоге она аккуратно освободила животное и выпустила на волю.

Ранее россиянин больше часа просидел на дереве, спасаясь от медведей.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!