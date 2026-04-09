Стоматолог предупредила, как стресс разрушает ваши зубы

Хронический стресс вредит не только нервной системе, как многие привыкли думать. Он бьет и по другим системам организма. О влиянии стресса на зубы и прикус «Газете.Ru» рассказала главный врач стоматологии «Все Свои» Виктория Каратаева.

По словам эксперта, иногда первым стресс замечает именно стоматолог, когда у пациента появляются сколы, чувствительность зубов, сухость во рту и щелчки в челюсти. «Когда слюны становится меньше, полость рта хуже защищена, бактерии активнее размножаются, кислоты сильнее воздействуют на эмаль, и в итоге повышается риск кариеса, воспаления слизистой, гингивита и стоматита», — объяснила Каратаева.

Еще одна распространенная проблема при нервном состоянии — бруксизм, продолжила собеседница издания. Во сне человек может сильно сжимать челюсти или скрежетать зубами, иногда сам этого не замечая. Если не начать вовремя лечение, например капой от бруксизма, то возникает перегрузка на зубы, они будут быстрее стираться, появляться трещины и сколы, страдать пломбы. Это потребует незамедлительной консультации стоматолога и лечебного вмешательства. В более тяжелых случаях меняется даже конфигурация лица, а при сильной нагрузке десна может начать «уходить», оголяя корни, и потребуется курс лечения, назначенный пародонтологом.

Именно поэтому при таких симптомах важна очная индивидуальная консультация. Врач сначала проводит осмотр и диагностику, а затем решает, какой объем помощи нужен конкретному человеку. Кому-то достаточно комплекса лечебно-профилактических мероприятий гигиениста, который проведет чистку по методикам Эйр Флоу, Эйр Флоу Профилаксис Мастер, Клинпро Вайт Варниш или Био-комплекс, после профессиональной гигиены осуществит реминерализующую поддержку; кому-то требуется замена пломб или лечение кариеса, защитная ночная капа (тонкая прозрачная накладка), консультация ортодонта, коррекция нагрузки на зубы, пародонтологическая помощь или дальнейшее протезирование у ортопеда.

Каратаева отметила, что постоянное напряжение жевательных мышц нередко маскируется под другие жалобы. У пациента болят виски, голова, щелкает челюсть, становится трудно широко открыть рот, а причина при этом может быть связана не с шеей или мигренью, а с перегрузкой височно-нижнечелюстного сустава и нарушением прикуса.

Отдельный риск создают и нервные привычки — например, когда человек грызет ногти, ручки или другие твердые предметы. Это дополнительно травмирует эмаль и повышает вероятность трещин, предупредила главный врач стоматологии.

Каратаева обратила внимание, что в таких случаях недостаточно просто перетерпеть стресс. Сначала нужно восстановить режим сна, отдыха и питания, сократить вредные привычки и снизить психоэмоциональную нагрузку, а затем уже разбираться с последствиями. «Одинаковых пациентов здесь не бывает. У одного проблема ограничится сухостью и чувствительностью, у другого уже появятся стираемость зубов, смещение зубных рядов или жалобы на сустав», — отметила она.

Особенно внимательно стоит отнестись к ситуации, если на фоне стресса появились щелчки в челюсти, боль при жевании, повышенная стираемость зубов или ощущение, что прикус «поехал». Такие изменения лучше не запускать, ведь чем раньше пациент приходит на прием, тем больше шансов обойтись без сложного и длительного лечения, заключила стоматолог.

