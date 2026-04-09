«Рассчитываю на благоразумие иранцев». Вэнс рассказал о позиции США перед переговорами с Ираном

Вэнс: США на переговорах потребуют от Ирана отдать ядерные материалы и топливо

США обозначили параметры возможной сделки с Ираном перед предстоящими переговорами в Пакистане. По словам вице-президента Джей Ди Вэнса, ключевыми требованиями станут отказ Тегерана от ядерных разработок и передача США ядерных материалов. Одновременно США связывают соблюдение перемирия с обеспечением свободного прохода через Ормузский пролив. Переговоры начнутся 11 апреля в Исламабаде.

Джей Ди Вэнс заявил о готовности Вашингтона к переговорам с Ираном и выразил оптимизм относительно их исхода. По словам вице-президента США, многое будет зависеть от готовности Тегерана пойти на уступки. Вэнс возглавит американскую делегацию на встрече, которая начнется 11 апреля в столице Пакистана Исламабаде. В состав делегации также войдут спецпосланник Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер. Накануне Дональд Трамп объявил двухнедельное перемирие.

«На кону многое: если они не дадут нам того, что нам нужно, ситуация может развиваться неблагоприятно. Однако я настроен оптимистично и рассчитываю, что иранцы проявят благоразумие», — заявил Вэнс журналистам перед вылетом из Будапешта, который он посетил для поддержки премьера Виктора Орбана перед выборами.

Ядерные материалы

Вашингтон намерен добиваться от Тегерана передачи ядерных материалов и прекращения обогащения урана. Эти требования, по словам Вэнса, станут ключевыми на переговорах:

«Президент четко обозначил позицию: мы не хотим, чтобы Иран получил возможность создать ядерное оружие, не хотим, чтобы велось обогащение в этом направлении».

«Мы также рассчитываем, что Иран передаст нам ядерное топливо. Это и будет нашей ключевой позицией на переговорах», — рассказал вице-президент США.

Он подчеркнул, что возможное смягчение санкций США напрямую связано с отказом Ирана от ядерных амбиций: «Президент говорил о возможном ослаблении санкций, о перспективах экономического взаимодействия. Но этого не произойдет, если Иран не возьмет на себя жесткое обязательство прекратить любую деятельность, связанную с разработкой ядерного оружия».

Ормузский пролив

Вэнс увязал соблюдение возможного перемирия с обеспечением свободного судоходства через Ормузский пролив:

«Суть сделки — прекращение огня. Мы предлагаем переговоры, а со стороны Ирана ожидаем открытие проливов».

Если этого не произойдет, добавил Вэнс, «президент не станет соблюдать договоренности, если иранская сторона не выполняет свои обязательства».

Он призвал Тегеран серьезно подойти к будущим переговорам: «Мы видим некоторые признаки того, что они это сделают. И мы также видим некоторые признаки бравады, но в целом мы в хорошей позиции».

Распространяется ли перемирие на Ливан?

Вэнс назвал «недопониманием» споры вокруг Ливана, подчеркнув, что этот вопрос не входил в условия соглашения о прекращении огня.

«Я считаю это объяснимым недопониманием. Ни мы, ни израильская сторона не заявляли, что Ливан станет частью соглашения о прекращении огня».

Ранее представитель МИД Ирана Исмаил Багаи утверждал, что действия Израиля в Ливане нарушают достигнутые договоренности. В то же время Дональд Трамп заявлял, что прекращение ударов по Ливану не включалось в параметры соглашения из-за фактора движения «Хезболла».

Однако, по словам Вэнса, Израиль готов ограничить активность в Ливане ради продвижения переговорного процесса: «Насколько я понимаю, израильская сторона предложила проявить определенную сдержанность в Ливане, поскольку заинтересована в успешном исходе переговоров с Ираном».