Врач объяснила, почему так приятно ковырять прыщи и болячки

Нейропсихолог «СМ-Клиника» Светлана Пуля объяснила в беседе с «Газетой.Ru», почему привычка ковырять прыщи и болячки кажется приятной и почему от нее так сложно отказаться с научной точки зрения.

По словам специалиста, это поведение имеет биологические и эволюционные корни и не всегда является признаком слабости или отсутствия самоконтроля — но есть граница, за которой начинаются проблемы.

«Исследования показывают, что 63% взрослых людей в той или иной форме ковыряют кожу. Это одно из самых распространенных «вредных» поведений — наравне с обгрызанием ногтей и накручиванием волос», — поясняет Пуля.

Как подчеркивает нейропсихолог, с точки зрения науки это поведение не является «сбоем». Согласно этой теории, наши предки — приматы — тратили до 20% времени бодрствования на груминг: очищение кожи, удаление паразитов. Это помогало не только гигиене, но и снижению стресса, укреплению социальных связей. Мозг эволюционно «награждает» за такое поведение. Удалили что-то лишнее — получили ощущение удовлетворения. Проблема в том, что этот механизм сохранился, хотя условия жизни изменились.

«На уровне нейрохимии все выглядит еще интереснее. Когда вы видите «несовершенство» на коже, возникает напряжение. Мозг воспринимает это как задачу. При «успешном» ковырянии выделяется дофамин — нейромедиатор мотивации и подкрепления. Он не просто дает удовольствие, а закрепляет поведение. Поэтому после одного прыщика часто возникает желание «найти следующий», — отмечает специалист.

Кроме того, по ее словам, процесс может сопровождаться выделением эндогенных опиоидов, благодаря чему воспринимается как успокаивающий.

«Но ковыряние — это не только про удовольствие. Это еще и способ саморегуляции. В состоянии тревоги, скуки или напряжения мозг ищет, на чем зафиксироваться. Ковыряние дает ощущение контроля и отвлекает от неприятных мыслей. Проблема в том, что облегчение временное, а последствия — воспаление, шрамы, чувство вины — остаются. Формируется замкнутый круг», — подчеркивает Пуля.

Нейропсихолог также отмечает, что некоторые люди более склонны к такому поведению. Например, при СДВГ ковыряние встречается чаще: мозг испытывает дефицит дофамина и ищет быстрые способы стимуляции. Также это поведение часто сочетается с тревожными расстройствами, депрессией и обсессивно-компульсивным расстройством.

«Важно понимать, где проходит граница нормы. Периодическое ковыряние — распространенная и в целом нормальная реакция. Но если человек проводит за этим много времени, повреждает кожу, не может остановиться, несмотря на попытки, испытывает стыд и это начинает влиять на повседневную жизнь — речь может идти об экскориационном расстройстве», — объяснила специалист.

По словам Пули, в таких случаях важно не игнорировать проблему и обратиться за помощью. При этом даже при менее выраженной привычке можно снизить ее частоту, работая с триггерами и замещающими действиями.

«Главный вывод: если вам сложно перестать ковырять кожу, это не «слабость характера». Это работа нейробиологии, эволюции и механизмов стресса. И с этим можно работать — осознанно и без самокритики», — заключила нейропсихолог.

