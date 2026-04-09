Россияне меньше всего готовы доверить свои пенсии НПФ и страховщикам

Более двух третей россиян считают, что ответственность за будущую пенсию должно нести государство. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на исследование Финансового университета.

В публикации отмечается, что меньше всего россияне доверяют негосударственным пенсионным фондам (НПФ) и страховым компаниям. В то же время граждане больше полагаются на государственные и корпоративные инструменты — Соцфонд и программы работодателей.

При этом 32% опрошенных граждан рассказали, что у них нет свободных средств для накоплений на старость.

До этого сообщалось, что более половины — 57% — россиян считают, что хранить сбережения в банках невыгодно, так как ставки по вкладам слишком низкие. Так респонденты ответили на вопрос, считают ли они банковские вклады выгодными. 39,1% высказали мнение, что доходность по депозитам не покрывает инфляцию. Еще 17,9% опрошенных отметили, что есть более выгодные финансовые инструменты.

