Россия обошла Польшу на выборах

Зампостпреда при ООН Чумаков: РФ обошла Польшу на выборах в совет ВПП

Россия опередила Польшу на выборах в исполнительный совет Всемирной продовольственной программы (ВПП), заявил зампостпреда российской миссии при ООН Дмитрий Чумаков. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, избрание России в совет подтверждает признание ее вклада в глобальные усилия по борьбе с голодом, а также укреплению международной системы гуманитарного реагирования.

Чумаков добавил, что ключевые позиции Москвы остаются прежними: Россия последовательно противостоит политизации гуманитарной помощи и настаивает на строгом соблюдении основных гуманитарных принципов.

В ноябре сообщалось, что Всемирная продовольственная программа Организации Объединенных Наций заявила о нехватке средств для предоставления помощи всем нуждающимся в поставках продовольствия.

По данным ВПП, в 2026 году с критическим уровнем нехватки продовольствия столкнутся 318 млн человек. ВПП в будущем году планирует потратить 13 млрд долларов на помощь 110 млн голодающих, однако анализ показывает, что в конечном итоге ресурсов организации может хватить только на помощь половине этого числа.

Ранее были названы страны, где ожидается «катастрофический голод».