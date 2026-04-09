Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Общество

Россия обошла Польшу на выборах

Зампостпреда при ООН Чумаков: РФ обошла Польшу на выборах в совет ВПП
Shutterstock

Россия опередила Польшу на выборах в исполнительный совет Всемирной продовольственной программы (ВПП), заявил зампостпреда российской миссии при ООН Дмитрий Чумаков. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, избрание России в совет подтверждает признание ее вклада в глобальные усилия по борьбе с голодом, а также укреплению международной системы гуманитарного реагирования.

Чумаков добавил, что ключевые позиции Москвы остаются прежними: Россия последовательно противостоит политизации гуманитарной помощи и настаивает на строгом соблюдении основных гуманитарных принципов.

В ноябре сообщалось, что Всемирная продовольственная программа Организации Объединенных Наций заявила о нехватке средств для предоставления помощи всем нуждающимся в поставках продовольствия.

По данным ВПП, в 2026 году с критическим уровнем нехватки продовольствия столкнутся 318 млн человек. ВПП в будущем году планирует потратить 13 млрд долларов на помощь 110 млн голодающих, однако анализ показывает, что в конечном итоге ресурсов организации может хватить только на помощь половине этого числа.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!