БПЛА серьезно повредил дом в хуторе на Кубани

На Кубани дрон упал на частный дом в хуторе Меккерстук Крымского района, сообщает в Telegram-канале оперштаб Кранодарского края.

В посте уточняется, что никто не пострадал: проживавшая там семья переехала в родственникам. Здание было серьезно повреждено. На хутор прибыли сотрудники оперативных и экстренных служб.

В ночь на 9 апреля Краснодарский край атаковали дроны. Обломки БПЛА упали в поле под Крымском, на территории одного из предприятий и на нескольких улицах в селе Молдаванское. А в поселке Саук-Дере фрагменты беспилотника попали в мужчину, который был на балконе многоквартирного дома, он не выжил.

На этом фоне аэропорты Краснодара, Волгограда и Геленджика из соображений безопасности приостановили прием и отправку рейсов. В краснодарском аэропорту Пашковский ограничения ввели с 22:55 8 апреля, а в Волгограде и Геленджике — с 22:57 и 23:11 соответственно. Оперштаб Краснодарского края заявил об опасности атаки дронов в Геленджике, Новороссийске и Крымском районе Краснодарского края.

Ранее россиян призвали молиться во время атак беспилотников.