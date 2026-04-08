Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Политика

Ормузский пролив вновь заблокирован. Иран обвинил США и Израиль в срыве перемирия

Вид на контейнеровоз в Ормузском проливе
CeltStudio/Shutterstock/FOTODOM

Иран вновь заблокировал движение танкеров через Ормузский пролив и готовит «сдерживающий удар» по Израилю из-за нарушения условий перемирия. В Тегеране заявляют, что договоренности с Вашингтоном включали прекращение огня в Ливане, однако ЦАХАЛ продолжил атаки на «Хезболлу». В результате в Ливане погибли более 250 человек, а число пострадавших превысило 1000. В Белом доме считают, что между Соединенными Штатами и Ираном возникло «недопонимание».

Иран вновь приостановил движение нефтяных танкеров через Ормузский пролив из-за израильских ударов по Ливану, сообщает иранское агентство Fars.

«Это произошло после того, как Израиль нарушил условия прекращения огня и напал на Ливан», — говорится в публикации.

Только два танкера, получив разрешение от Ирана, смогли безопасно пересечь Ормузский пролив.

8 апреля Тегеран после договоренности с Вашингтоном о двухнедельном прекращении огня согласился открыть Ормузский пролив на время перемирия. Власти республики потребовали по $1 в криптовалюте за каждый баррель нефти на борту танкеров, проходящих через пролив. Президент США Дональд Трамп в свою очередь предложил Ирану совместно управлять транспортным коридором.

Читайте также
Дальнейшие переговоры об урегулировании конфликта запланированы в Исламабаде — столице Пакистана. По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, они пройдут 11 апреля. Американскую делегацию представят вице-президент Джей Ди Вэнс, спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер.

Однако Соединенные Штаты намерены вести переговоры с Ираном только при условии того, что Ормузский пролив будет открытым, предупредила Левитт. Аналогичное заявление сделал Вэнс.

«Они [власти Ирана] со своей стороны должны открыть пролив. Если этого не произойдет, если Иран не будет соблюдать свою часть договоренностей, президент [Трамп] не будет придерживаться своей части договоренностей», — приводит его слова ТАСС.

Читайте также
Перемирие под угрозой?

Одним из условий Тегерана о перемирии было прекращение боевых действий на всех фронтах, включая войну «против героического Исламского сопротивления Ливана». Несмотря на это, Израиль продолжил операцию против шиитского движения «Хезболла» в Ливане.

8 апреля ЦАХАЛ провел «крупнейшую скоординированную атаку», нацеленную на более чем 100 командных центров и военных объектов «Хезболлы» в Бейруте, долине Бекаа и на юге Ливана, отметило израильское командование.

По информации ТАСС, массированные бомбардировки Бейрута и других городов Ливана привели к гибели 254 человек за сутки, ранены еще 1165 человек.

Однако Вэнс утверждает, что между Вашингтоном и Тегераном есть «недопонимание» — Белый дом не давал согласия на включение Ливана в перемирие.

«Думаю, дело во вполне обоснованном недопонимании. Я полагаю, иранцы подумали, что прекращение огня относится к Ливану, а это не так. Мы никогда не давали таких обещаний»,отметил он в беседе с журналистами.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху подтвердил слова Вэнса.

Читайте также
Тем временем Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о перехвате израильского беспилотника Hermes 900 в небе над городом Лар в провинции Фарс после объявленного перемирия. Также был атакован нефтеперерабатывающий завод на иранском острове Лаван и произошли взрывы на острове Сирри на юге Ирана, утверждает агентство Mehr. По информации издания, системы ПВО срабатывали в Тегеране, Исфахане, Кермане, Паренде и Рабат-Кариме.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан подтвердил, что Израиль уже не раз в течение суток нарушил перемирие, достигнутое между Тегераном и Вашингтоном.

Спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф в свою очередь обратил внимание, что Соединенные Штаты нарушили три ключевых пункта иранского предложения по перемирию из десяти. Он упомянул атаки на Ливан, вторжение БПЛА в воздушное пространство Ирана и отказ Тегерану в праве обогащать уран.

«В такой ситуации двусторонние переговоры или перемирие являются сомнительными», — подчеркнул Галибаф в социальной сети Х.

В связи с этим Иран рассматривает возможность проведения «сдерживающей операции» против Израиля, сообщает Fars. В Тегеране полагают, что нарушение режима прекращения огня со стороны Израиля указывает на неспособность США сдерживать Нетаньяху, либо на прямое одобрение действий еврейского государства.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!