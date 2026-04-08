Ормузский пролив вновь заблокирован. Иран обвинил США и Израиль в срыве перемирия

Иран вновь заблокировал движение танкеров через Ормузский пролив и готовит «сдерживающий удар» по Израилю из-за нарушения условий перемирия. В Тегеране заявляют, что договоренности с Вашингтоном включали прекращение огня в Ливане, однако ЦАХАЛ продолжил атаки на «Хезболлу». В результате в Ливане погибли более 250 человек, а число пострадавших превысило 1000. В Белом доме считают, что между Соединенными Штатами и Ираном возникло «недопонимание».

Иран вновь приостановил движение нефтяных танкеров через Ормузский пролив из-за израильских ударов по Ливану, сообщает иранское агентство Fars.

«Это произошло после того, как Израиль нарушил условия прекращения огня и напал на Ливан», — говорится в публикации.

Только два танкера, получив разрешение от Ирана, смогли безопасно пересечь Ормузский пролив.

8 апреля Тегеран после договоренности с Вашингтоном о двухнедельном прекращении огня согласился открыть Ормузский пролив на время перемирия. Власти республики потребовали по $1 в криптовалюте за каждый баррель нефти на борту танкеров, проходящих через пролив. Президент США Дональд Трамп в свою очередь предложил Ирану совместно управлять транспортным коридором.

Дальнейшие переговоры об урегулировании конфликта запланированы в Исламабаде — столице Пакистана. По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, они пройдут 11 апреля. Американскую делегацию представят вице-президент Джей Ди Вэнс, спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер.

Однако Соединенные Штаты намерены вести переговоры с Ираном только при условии того, что Ормузский пролив будет открытым, предупредила Левитт. Аналогичное заявление сделал Вэнс.

«Они [власти Ирана] со своей стороны должны открыть пролив. Если этого не произойдет, если Иран не будет соблюдать свою часть договоренностей, президент [Трамп] не будет придерживаться своей части договоренностей», — приводит его слова ТАСС.

Перемирие под угрозой?

Одним из условий Тегерана о перемирии было прекращение боевых действий на всех фронтах, включая войну «против героического Исламского сопротивления Ливана». Несмотря на это, Израиль продолжил операцию против шиитского движения «Хезболла» в Ливане.

8 апреля ЦАХАЛ провел «крупнейшую скоординированную атаку», нацеленную на более чем 100 командных центров и военных объектов «Хезболлы» в Бейруте, долине Бекаа и на юге Ливана, отметило израильское командование.

По информации ТАСС, массированные бомбардировки Бейрута и других городов Ливана привели к гибели 254 человек за сутки, ранены еще 1165 человек .

Однако Вэнс утверждает, что между Вашингтоном и Тегераном есть «недопонимание» — Белый дом не давал согласия на включение Ливана в перемирие.

«Думаю, дело во вполне обоснованном недопонимании. Я полагаю, иранцы подумали, что прекращение огня относится к Ливану, а это не так. Мы никогда не давали таких обещаний», — отметил он в беседе с журналистами.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху подтвердил слова Вэнса.

Тем временем Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о перехвате израильского беспилотника Hermes 900 в небе над городом Лар в провинции Фарс после объявленного перемирия. Также был атакован нефтеперерабатывающий завод на иранском острове Лаван и произошли взрывы на острове Сирри на юге Ирана, утверждает агентство Mehr. По информации издания, системы ПВО срабатывали в Тегеране, Исфахане, Кермане, Паренде и Рабат-Кариме.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан подтвердил, что Израиль уже не раз в течение суток нарушил перемирие , достигнутое между Тегераном и Вашингтоном.

Спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф в свою очередь обратил внимание, что Соединенные Штаты нарушили три ключевых пункта иранского предложения по перемирию из десяти. Он упомянул атаки на Ливан, вторжение БПЛА в воздушное пространство Ирана и отказ Тегерану в праве обогащать уран.

«В такой ситуации двусторонние переговоры или перемирие являются сомнительными», — подчеркнул Галибаф в социальной сети Х.